La 39enne italiana è arrivata in taxi insieme ai genitori. Le sono stati concessi i domiciliari fino a fine processo

Ilaria Salis, la 39enne italiana accusata di lesioni aggravate nei confronti di due neonazisti per gli scontri dell’11 febbraio 2023 in occasione del ‘Giorno dell’onore’ è arrivata in tribunale a Budapest per la terza udienza del processo a suo carico. Per la prima volta Ilaria, che ha raggiunto il tribunale in taxi insieme ai genitori, è stata portata in aula senza manette e catene alle caviglie. La 39enne porta una cavigliera elettronica. Lo confermano a LaPresse fonti legali. Ieri è stata scarcerata dopo 15 mesi e le sono stati concessi gli arresti domiciliari fino alla fine del processo.

