L'uomo ha colpito la 30enne al petto con un oggetto appuntito, ferendola gravemente ad un'aorta

Gli investigatori della squadra mobile della questura di Biella hanno arrestato, con l’accusa di tentato omicidio, nei confronti della moglie, l’imprenditore Jonathan Maldonado. L’uomo è accusato di aver ridotto in fin di vita l’influencer 30enne Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, colpendola al petto con un oggetto appuntito, forse un punteruolo, ferendola gravemente ad un’aorta. Quando nella loro abitazione l’uomo raccontò ai sanitari del 118 che la moglie si era ferita cadendo sullo spigolo di una cassettiera. Ieri la procura di Biella aveva disposto un nuovo interrogatorio per Maldonado, al termine del quale il principale sospettato è stato iscritto nel registro degli indagati.

