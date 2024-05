Non convince la versione del marito, secondo cui la 30enne sarebbe caduta in casa

La squadra mobile della questura di Biella, delegata per le indagini dalla procura della Repubblica, indaga sul caso dell’influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri, 30 anni, ricoverata all’ospedale di Biella in gravi condizioni.

Caso Siu, il marito al 118: “È caduta in casa”

Al vaglio ci sarebbe la versione fornita ai sanitari del 118 dal marito dell’influencer Jonathan Maldonato, che, al momento dell’intervento con l’autoambulanza nella loro abitazione, ha raccontato che la moglie era caduta in casa sullo spigolo aguzzo di una cassettiera. Una versione che però non ha convinto la polizia e gli inquirenti, dato che nell’abitazione c’era parecchio sangue e che Siu è stata portata in ospedale con un foro nel petto. L’appartamento, dove la coppia vive insieme a due figlie di cinque e sei anni, è stato messo sotto sequestro probatorio. Per il momento non risultano iscritti sul registro degli indagati. Le condizioni dell’influencer appaiono ancora gravi.

