Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere della metropolitana a Napoli, nella zona di Capodichino. Uno dei lavoratori è in gravissime condizioni. Un locomotore che stava trasportando un carrello ha perso il controllo, forse per un guasto ai freni, e ha travolto gli operai, fa sapere il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi. Le immagini dei rilievi delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.

