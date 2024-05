La vittima è rimasta schiacciata tra due mezzi in movimento

Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere della metropolitana in viale Fulco di Calabria a Napoli, nella zona di Capodichino. Non è chiaro se l’incidente sia avvenuto a seguito di un’esplosione all’interno del cantiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le volanti dell’Upg della Questura di Napoli.

Grave uno dei due operai feriti

Uno dei due operai rimasti feriti nell’incidente è in gravissime condizioni. L’uomo è stato trasportato dal 118 all’Ospedale del Mare in codice rosso e, stando a quanto apprende LaPresse, ha riportato un grave trauma cranico. L’altro operaio ha riportato ferite più lievi ed è stato portato all’ospedale Cardarelli.

Vittima schiacciata tra due mezzi

L’operaio che invece ha perso la vita nell’incidente sarebbe rimasto schiacciato tra due mezzi in movimento all’interno del cantiere. A causa dell’alta concentrazione di biossido di carbonio non è ancora stato possibile per i sanitari del 118 raggiungere il corpo senza vita dell’operaio.

