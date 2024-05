La giovane su Instagram ha oltre 80mila follower

È giallo sulle cause delle gravissime condizioni di salute di Suokaina El Basri, conosciuta sui social con il nome di Siu, influencer nel mondo della moda che è ricoverata in fin di vita all’ospedale di Novara. Era stato il marito, giovedì scorso, ad allertare i soccorsi per la giovane, 30 anni, di Biella ma di origini marocchine: “Mia moglie è caduta in casa“, aveva detto l’uomo, Jonathan Maldonato. Ma in casa c’era troppo sangue per giustificare una caduta e la ragazza aveva un foro nel petto.

Il profilo dell’influencer

“Dopo anni come influencer nel mondo del beauty e collaborazioni con aziende rinomate, ho deciso di aiutare le mie followers. Svelando i segreti per essere belle e in forma anche con la vita frenetica di una giovane donna lavoratrice o mamma“, si legge nel profilo della 30enne sui social. Su Instagram Siu ha oltre 80mila follower. Sul suo account – al momento chiuso ai commenti – le immagini di lei, della sua famiglia (la giovane ha due figlie piccole), degli amici. La giovane ha anche fatto la modella. Soukaina è anche su Facebook, la pagina si chiama ‘Siu sublime beauty’, e qui conta oltre 5700 follower a cui dispensa consigli su prodotti beauty e moda. L’ultimo post risale al 2022: “Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro se“, scriveva la giovane.

