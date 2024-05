Il Pontefice: "Non dimentichiamo Ucraina, Palestina e Myanmar"

Papa Francesco ha rinnovato i suoi appelli per la pace in tutto il mondo al termine dell’udienza generale settimanale di mercoledì. “Abbiamo bisogno di pregare per la pace in questi tempi di guerra mondiale“, ha detto il Pontefice in Piazza San Pietro. “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina che sta soffrendo così tanto. Non dimentichiamo la Palestina, Israele, fermiamo questa guerra, non dimentichiamo il Myanmar, non dimentichiamo tanti Paesi in guerra”, ha aggiunto.

