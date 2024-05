In un altro attacco dell'esercito di Tel Aviv sulla città di Zawaida sono morte invece 10 persone

Resta alta la tensione nella Striscia di Gaza, dove non si fermano le operazioni dell’esercito israeliano. Almeno sei persone sarebbero morte in un attacco israeliano nella zona di Bir an-Naaja, nel nord della Striscia. Lo riporta Al Jazeera. Nel raid è stata colpita la casa della famiglia Abu Zaida.

10 morti in raid Israele su Zawaida

Sarebbe di 10 morti il bilancio di un altro bombardamento israeliano, in questo caso sulla città di Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa citando fonti locali. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino non ancora nato. Il raid, secondo Wafa, avrebbe preso di mira una zona dove erano radunati alcuni sfollati.

Irlanda verso riconoscimento Stato palestinese

L’Irlanda riconoscerà ufficialmente uno Stato palestinese. L’annuncio dell’esecutivo è atteso per mercoledì mattina. Lo riportano i media locali. Il governo irlandese ha manifestato la sua intenzione di riconoscere uno Stato palestinese questo mese, mentre continua il conflitto in Medioriente e le azioni militari nella Striscia di Gaza da parte delle forze di difesa israeliane.

Usa, speaker Camera Johnson: “Pronto a invitare Netanyahu al Congresso”

Il presidente della Camera Usa, Mike Johnson, ha detto ai giornalisti che sta procedendo con un invito al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a parlare al Congresso, nonostante il procuratore della Corte penale internazionale abbia chiesto un mandato di arresto per il premier israeliano per crimini di guerra. Lo riportano i media statunitensi. Johnson ha detto che l’invito non è stato ancora spedito perché è in attesa di sapere cosa pensa il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer.

Quest’ultimo ha riferito ai giornalisti di essere aperto all’idea. “Ne sto discutendo adesso con il presidente della Camera e, come ho sempre detto, il nostro rapporto con Israele è solido e trascende qualsiasi primo ministro o presidente“, ha precisato. Dal canto suo, Johnson, ha fatto sapere che se Schumer non dovesse accettare di firmare la lettera, “procederemo invitando Netanyahu solo alla Camera”. Convinto sostenitore del premier israeliano, lo speaker aveva inizialmente ventilato l’idea di invitarlo al Congresso a marzo.

