È stato anche tra i produttori della serie Gomorra

Addio a Gaetano Di Vaio. Il regista, attore e produttore cinematografico è morto oggi, mercoledì, nell’ospedale San Giuliano Di Giugliano in Campania, dove era ricoverato dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 15 e 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. Era ricoverato in rianimazione. L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito: Di Vaio era a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra.

Chi era Gaetano Di Vaio

Nato a Piscinola, quartiere della zona nord di Napoli, in gioventù Di Vaio era stato arrestato per possesso di stupefacenti e aveva trascorso diversi anni nel carcere di Poggioreale. Dopo quell’esperienza era diventato operatore culturale entrando a far parte della compagnia teatrale di Peppe Lanzetta. Di Vaio ha poi fondato l’associazione e casa di produzione cinematografica ‘Figli del Bronx’, oggi ‘Bronx Film’. Sempre attento ai temi del degrado e del riscatto delle periferie urbane, Di Vaio è stato tra i produttori di film come ‘Napoli Napoli Napoli’ di Abel Ferrara e della serie ‘Gomorra’, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, nella quale è comparso anche come attore.

