Il responsabile è scappato facendo perdere le sue tracce

Una donna di 80 anni è stata investita da un’auto e uccisa ieri pomeriggio a Napoli mentre attraversava la strada in via Labriola, nel quartiere Scampia. La persona alla guida dell’auto, una Citroen di colore blu scuro, è fuggita facendo perdere le sue tracce. Sono in corso indagini della Polizia municipale di Napoli per individuare e rintracciare il responsabile.

