Parla un sindacalista Filca dopo l'incidente sul lavoro a un cantiere della metro

(LaPresse) “Quello che è accaduto è una beffa atroce, tra due mesi sarebbe andato in pensione. Bisogna fare di più per la sicurezza nei cantieri”. Sono le parole di Vincenzo Puggillo, dirigente Filca Cisl di Napoli, collega del 63enne morto nel cantiere della Metropolitana di Capodichino a Napoli. Due i feriti, uno è in gravissime condizioni. Un locomotore che stava trasportando un carrello ha perso il controllo, forse per un guasto ai freni, e ha travolto gli operai, fa sapere il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata