Il 65enne trentino ha potuto riabbracciare la madre 96enne grazie a un permesso premio di quattro ore

(LaPresse) Chico Forti ha potuto riabbracciare la mamma. Il 65enne, beneficiando di un permesso premio di quattro ore, è stato scortato dalla polizia penitenziaria del carcere di Verona fino all’abitazione della madre 96enne. “Finalmente un incontro con la mamma, era uno dei principali obiettivi”, ha detto lo zio Gianni. “Per noi è sempre stato un caso umanitario. Chico è stato usato anche per altre cose, è successo quattro anni fa, è successo questa volta, qualcuno lo usa come cavia per scopi diversi dal nostro intento”, ha aggiunto. “Noi abbiamo sottoscritto l’accettazione e il riconoscimento della pena ma mai la colpevolezza”. Forti è rientrato in Italia dopo 24 anni di detenzione passati in Florida, Stati Uniti. Nel 2000 è stato condannato all’ergastolo con l’accusa di aver ucciso il 42enne australiano Dale Pike.

