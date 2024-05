Il coordinatore nazionale alla manifestazione a Roma

“Il governo all’improvviso, senza dare una motivazione, ha bloccato un negoziato che era in corso, dopodiché sono cambiate le carte in tavola”. Lo ha detto Riccardo Cacchione, coordinatore nazionale Usb taxi, durante la manifestazione nazionale organizzata in piazza San Silvestro a Roma. “I tassisti hanno paura, sanno che cosa è in grado di combinare Uber in queste situazioni”, continua il sindacalista, che sottolinea: “Abbiamo lottato contro il governo di centrosinistra, contro quello tecnico di Mario Draghi, lottiamo contro questo governo.

“Noi difendiamo i lavoratori, sconti non ne facciamo a nessuno. Di che concorrenza parliamo? Di chi viene qua e vuole moltiplicare nel momento del bisogno la sua tariffa? Quello è il massacro dell’utenza, non è concorrenza”, denuncia Cacchione, che conclude: “Abbiamo detto ancora una volta che le multinazionali sulla pelle dei tassisti non passano”.

