La protesta durerà dalle 8 alle 22, fatte salve le fasce di garanzia e i servizi sociali previsti dalla normativa

È previsto per domani lo sciopero nazionale dei tassisti proclamato al termine dell’ultimo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da tutte le sigle, Unica Cgil, Fast, Ugl, Uti, Tam, Claai unione artigiani, Satam, Orsa, Uritaxi, Atlt, Ati Taxi, Sitan Atn, Usb Taxi, Unimpresa, Federtaxi Cisal. La protesta durerà dalle 8 alle 22 occupando dunque l’intera giornata di martedì 21, fatte salve le fasce di garanzia e i servizi sociali previsti dalla normativa. In contemporanea, le sigle hanno indetto una protesta a Roma che si svolgerà a piazza san Silvestro dalle 10 alle 17, con la presenta di delegazioni di organizzazioni di tutta Italia. Altri presidi sono previsti anche in altre città.

Unica-Filt Cgil: “Aspettiamo da anni decreti attuativi legge quadro settore”

“Gentile Utente, martedi 21 maggio é previsto uno sciopero nazionale del servizio Taxi dalle ore 8 alle 22”. Lo riferisce Unica Taxi Filt Cgil in una lettera agli utenti. Il sindacato spiega che che “la categoria aspettava da anni i decreti attuativi della legge quadro del settore (12/19). Quei decreti servivano a regolamentare meglio i servizi di NCC e Taxi”. Quindi, prosegue, “scioperiamo per chiedere al Governo di scrivere decreti che servano ad attuare lo spirito della legge quadro di settore, non a capovolgerlo per accogliere le pressioni di chi vuole fare profitto con la mobilità”. “Le regole europee (direttiva Bolkenstein) escludono i Taxi dall’ambito della concorrenza, perché ne riconoscono il carattere di servizio pubblico. A questo corrispondono obbligo di prestazione, rispetto di turni fissati dalle amministrazioni e applicazione di tariffe imposte. Chi sale su un Taxi sa che il corrispettivo della corsa è fissato da un tassametro, che applica tariffe fissate dalle autorità competenti e non da un algoritmo. Come dimostrano i continui rincari del trasporto aereo e ferroviario, non è vero che la liberalizzazione porta a risparmio e maggiore scelta per il consumatore. La gestione aziendalista del trasporto pubblico locale aumenta i prezzi e riduce i servizi, come sanno fin troppo bene molti pendolari. Non vogliamo consegnare gli utenti a un finto mercato dominato da pochi attori multinazionali, con prezzi al posto di tariffe”, prosegue Unica facendo riferimento a quali rischi corrano gli utenti.

“Le leggi esistenti consentono da sempre alle amministrazioni l’emissione di nuove licenze. Se e dove serve, si può adeguare la disponibilita di Taxi, tenendo insieme gli interessi dell’utenza e dei lavoratori, salvaguardando allo stesso tempo un modello – il Taxi come servizio pubblico – che sarebbe invece irimediabilmente cancellato dall’apertura di un mercato della mobilitá locale. Senza tuttavia dimenticare che Taxi e noleggio sono solo complementari e integrativi rispetto ai trasporti pubblici di linea. Non si può scaricare su questo comparto l’intera gestione della mobilita locale”, aggiunge il sindacato rispetto a ciò che si può fare per migliorare la disponibilità di Taxi. “L’attacco ai Taxi – conclude la lettera – è anche un attacco al lavoro, mirato a creare rider del volante. Finti lavoratori autonomi. dai quali ricavare laute commissioni lasciando loro costi e incertezze. Ci opponiamo alla cosiddetta uberizzazione del lavoro, sanzionata gia varie volte dalla magistratura, che ha anche parlato di ‘schiavitù’. Contro la retorica della modernità e della concorrenza, che serve solo a mascherare sfruttamento e precarizzazione. Per noi. i diriti del lavoro non sono privilegi e riteniamo che il loro perimetro vada esteso, non ristretto. I rispetto della normativa sul lavoro, il pagamento degli oneri sociali e previdenziali rappresentano la base di un modella sociale che garantisce ai singoli il pieno sviluppo della propria libertà. E invece, grazie a una dottrina che calpesta l’uomo ovunque lo incontri, abbiamo continue morti sul lavoro, salari da fame e precarietà diffusa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata