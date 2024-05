L'attore l'avrebbe colpito con un pugno perché non voleva essere fotografato. I fatti davanti all'Harry's bar di via Veneto

Il paparazzo Rino Barillari denuncia di essere stato aggredito e picchiato dall’attore francese Gerard Depardieu davanti ai tavolini dell’Harry’s bar di via Veneto a Roma. Sui fatti indagano i carabinieri. Secondo la versione fornita dallo storico fotografo di cronache mondane 79enne, Depardieu l’avrebbe colpito con un pugno perché non voleva essere fotografato. Secondo quanto diagnosticato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, Barillari ha riportato una ferita all’altezza del sopracciglio. Non si tratta dell’unico guaio legale degli ultimi tempi per Depardieu, che alla fine dello scorso mese di aprile era stato messo in stato di fermo e interrogato a Parigi in seguito a una denuncia per violenza sessuale nei suoi confronti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata