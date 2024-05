La giovane vittima è stata attirata in una cabina e aggredita sessualmente da persone di nazionalità francese

Tre uomini sono stati arrestati a Genova con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa in gita scolastica a bordo di una nave da crociera di rientro dalla Francia. La giovane vittima, una 19enne iscritta in un liceo scientifico romano, si era imbarcata sulla nave dov’è stata attirata in una cabina e aggredita dai tre, saliti a Marsiglia, tutti e tre di nazionalità francese.

Dopo la denuncia la nave è stata fatta attaccare a Genova. A bordo la polizia di frontiera che ha identificato e fermato i tre, ripresi anche dalle telecamere di sicurezza della nave mentre entrano uno per volta nella cabina dove si trovava la ragazza. Le immagini delle telecamere sono state acquisite.

