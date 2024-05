Agli agenti la ragazza ha riferito di essere stata violentata da alcuni sconosciuti dopo una serata in Corso Como

Una ragazza sudamericana di 21 anni ha denunciato uno stupro di gruppo dopo aver trascorso una serata in un locale di Corso Como a Milano. La giovane è stata trovata questa mattina dalla Polizia alle 7.45 in stato di shock nel mezzanino della metropolitana M3, in piazzale Maciachini.

Ad allertare le volanti un addetto alla sicurezza dell’Atm, a cui la 21enne ha chiesto aiuto. Agli agenti la ragazza ha riferito di essere stata violentata da alcuni sconosciuti dopo essere uscita la sera prima da un locale di Corso Como. Successivamente si è ritrovata in piazzale Maciachini, senza rendersene conto. In corso le indagini della squadra mobile.

