Alcuni manifestanti hanno imbrattato con la vernice rossa la bandiera dell'Ue

In centinaia alla manifestazione di Torino pro Palestina per chiedere di fermare il genocidio in corso nella Striscia di Gaza. I manifestanti hanno scandito slogan e esposto striscioni contro Israele: alcuni di loro vestiti da pagliacci davanti alla sede del Comune hanno imbrattato con la vernice rossa la bandiera dell’Ue. “Migliaia di persone animano le strade di questa città, scendono in piazza per la libertà della Palestina. Contro il nostro governo, un governo complice di un genocidio che è sotto gli occhi di tutti”, ha detto al microfono una manifestante durante il corteo organizzato dal Coordinamento Torino per Gaza.

