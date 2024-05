Il corteo si è concluso con un sit in davanti all'Università La Sapienza

Si è concluso con un sit in davanti all’ingresso dell’Università di Roma La Sapienza il corteo pro Palestina partito nel pomeriggio da piazza Vittorio. C’è stato qualche momento di tensione quando alcuni studenti giunti davanti all’ateneo hanno provato a entrare per unirsi ad altri alunni che da giorni dormono nelle tende nel piazzale interno alla città universitaria. La polizia li ha respinti bloccando gli ingressi. I manifestanti hanno risposto sedendosi a terra per protesta bloccando piazzale Aldo Moro fino a che, dopo una lunga trattativa, sono stati fatti entrare.

