Il corteo per le vie della Garbatella

L’obiettivo era farsi sentire dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ed è stato raggiunto. Hanno risposto in tanti infatti all’appello di associazioni, movimenti e collettivi per una manifestazione di protesta contro le “politiche abitative, ambientali e sociali” della Giunta guidata dal presidente Rocca. Il corteo, si è snodato per le vie del quartiere Garbatella dove ha sede la Giunta regionale, guardato a vista dalle forze dell’ordine. Partita dalla fermata della metro su via Circonvallazione Ostiense la manifestazione si è poi conclusa senza incidenti su via Cristoforo Colombo proprio sotto i cancelli del palazzo della Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata