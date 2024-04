Calati dall'alto due striscioni

Alcuni attivisti dei movimenti di lotta per la casa si sono arrampicati su uno dei cantieri di piazza Venezia a Roma, calando dall’alto due striscioni. In uno si legge la scritta “Recuperare Casale, indietro non si torna”, nell’altro “Libertà di movimento, cancelliamo l’articolo 5”.

