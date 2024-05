Oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo diverse persone: evacuate e chiuse diverse scuole

Allagamenti e traffico in tilt a Milano per il nubifragio che da martedì sera si è abbattuto sulla città. La pioggia andata avanti per tutto il giorno, quasi senza sosta, ha provocato pesanti disagi al trasporto pubblico locale, con ritardi, variazioni e cancellazioni. Deviato il percorso di alcuni tram e sospesi i treni delle linee S5 ed S6 tra Pioltello e Porta Vittoria. Confermato, invece, il grande concerto di Radio Italia Live in programma ieri sera in Piazza Duomo. Particolarmente colpito il quartiere Ponte Lambro – a nord-est della città – a causa dell’alto livello del fiume che è esondato e ha fatto rigurgitare i tombini allagando strade, cantine e box. Oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco, che in mattinata in via Rilke hanno messo in salvo diverse persone con il gommone tra cui una donna disabile in carrozzina, una ragazza incinta e una mamma con due bimbi.

La vasca di Bresso, attiva dalle 6.30 del mattino di ieri, ha retto per circa 10 ore evitando il peggio nei quartieri Niguarda, Prato Centenaro e Isola. Nel pomeriggio, tuttavia, il bacino ha raggiunto la piena, causando l’esondazione del fiume Seveso, tuttavia breve e circoscritta. Peggiore la situazione del Lambro che ha raggiunto un livello di 2,50 metri ed è esondato a Monza, dove la vasca di laminazione – come ha ricordato il sindaco di Milano, Beppe Sala – è ancora in fase di progettazione. Nel capoluogo brianzolo sono stati evacuate e chiuse diverse scuole. Completamente inondato anche un parcheggio, con i sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti per verificare le auto sommerse.

Tra i Comuni di Milano e Peschiera Borromeo è stata disposta la chiusura del ponte di Via Archimede/via Vittorini. Sul posto i vigili del fuoco con diverse unità e gli specialisti del soccorso fluviale che operano anche con i droni. Fuori città, a Bellinzago Lombardo, una decina di bambini di un asilo nido completamente allagato sono stati messi in salvo dai carabinieri. E anche a Masate, al confine con la provincia di Bergamo, i vigili del fuoco hanno evacuato una scuola materna.

Massima attenzione anche sull’A4, in direzione Torino, con la chiusura dei caselli in ingresso tra Trezzo sull’Adda e Ospitaletto e deviazione del traffico sulla Brebemi. Le forti piogge sono previste su Milano per tutta la notte e resta alta la preoccupazione per l’elevato rischio esondazione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato il livello di allerta arancione, mentre la Prefettura ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi. Al lavoro le squadre di Protezione civile e MM, anche con le idrovore, per sorvegliare la vasca di laminazione di via Aldo Moro e i sottopassi. “Come abbiamo sempre detto – ha rimarcato l’assessore milanese alla Sicurezza, Marco Granelli – una vasca da sola non basta, servono tutte le vasche, quella di Senago, Lentate, Paderno Varedo. Dobbiamo fare in fretta, fare tutte le vasche e lo diciamo alla Regione Lombardia: non dobbiamo perdere un solo minuto perché i quartieri di Milano devono poter vivere tranquilli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata