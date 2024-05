Immagini da Vigili del Fuoco Veneto

Cresce il timore per nuovi disagi e allagamenti. Problemi anche in Veneto: oltre 250 interventi dei Vigili del Fuoco

Continua l’emergenza maltempo sul Nord Italia. Dopo le forti piogge di mercoledì, che tra l’altro hanno portato all’esondazione dei fiumi Seveso e Lambro a Milano, prosegue senza pause il lavoro dei Vigili del fuoco in Lombardia: svolti più di 500 interventi per far fronte ai danni sulla regione. Nella provincia del capoluogo i soccorsi sono stati 340: le maggiori criticità a Bellinzago Lombardo, Masate e Gessate. Mentre nella provincia di Monza Brianza sono stati svolti 180 soccorsi, per lo più per allagamenti e prosciugamenti di scantinati allagati. E le previsioni del tempo fanno crescere il timore per nuovi disagi e nuovi allagamenti: secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare anche per oggi, giovedì, si prevedono piogge diffuse e anche abbondanti su Lombardia nord occidentale e centrale.

In Veneto oltre 250 interventi dei Vigili del fuoco nella notte

Attese piogge per oggi anche in Veneto, dove nella notte gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati in totale 250. Richieste di soccorso sono giunte soprattutto per allagamenti, smottamenti e piante pericolanti. Nella provincia di Verona sono stati eseguiti dalla mezzanotte 60 interventi per danni d’acqua. Particolarmente interessata la zona di San Bonifacio e Soave dove sono intervenuti anche i sommozzatori di Vicenza per degli automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso. In provincia di Padova sono stati eseguiti 60 interventi: particolarmente colpiti i comuni di Montagnana e Casale di Scodosia. Una frana ha invaso la strada dietro la Rocca di Monselice. A Vicenza eseguiti 71 interventi per danni d’acqua smottamenti, 35 in attesa. A Rovigo 26 interventi effettuati, a Treviso 15 e a Venezia 52. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con personale trattenuto in turno.

