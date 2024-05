L'incidente in via caduti di Nassiriya a Cantù, in provincia di Como

Un uomo di 66 anni è caduto in un canale in piena a Cantù, in provincia di Como. L’uomo, secondo quanto apprende LaPresse, si sarebbe trovato su un ponticello pedonale insieme a degli amici sopra il canale della roggia, carico d’acqua a seguito delle forti piogge che hanno colpito anche il Comasco. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.20 circa in via caduti di Nassiriya: ad avvisare i soccorsi una persona che era con il 66enne. In corso le ricerche: il canale infatti passa sotto il manto stradale di Cantù, fuoriuscendo all’aperto in alcuni tratti.

