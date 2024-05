Oltre 280 i soccorsi dei vigili del fuoco effettuati tra Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso e Venezia

Continua il lavoro dei vigili del fuoco in Veneto, vittima del maltempo già da mercoledì 15 maggio. Oltre 280 i soccorsi effettuati tra le città di Padova (59), Vicenza (71), Rovigo (26), Treviso (15) e Venezia (52). Particolarmente colpite le province di Verona, nel comune di San Bonifacio, e Padova, nei comuni di Montagnana e Casale di Scodosia.

A Soave (Verona) alcuni automobilisti bloccati in sottopasso allagato sono stati soccorsi dai sommozzatori del Corpo nazionale. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione, intanto, ha emesso un avviso di criticità con allerta rossa per il rischio idrogeologico e arancione per il rischio temporali.

