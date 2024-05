Oltre 200 interventi di soccorso, la metà dei quali nel capoluogo lombardo

Ancora emergenza maltempo in Lombardia. Preoccupa ancora il livello del Lambro a Milano. Mercoledì oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Regione, più della metà nel capoluogo meneghino per soccorsi a persone in difficoltà e prosciugamenti. Nel video le immagini del “Drago 141” sui comuni di Bellinzago e Gessate, nel Milanese.

