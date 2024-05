La procura di Milano ha chiesto un anno e dieci mesi nei confronti dell'ex primario dell'ospedale Sacco

La procura di Milano ha chiesto un anno e dieci mesi nei confronti di Massimo Galli, il virologo ed ex primario dell’ospedale Sacco (ora in pensione). E’ imputato per falso e turbativa d’asta (in subordine, secondo i pm, per abuso d’ufficio) per presunti concorsi pilotati all’Università Statale di Milano. “Un concorso identico a tutti i concorsi universitari”, ha detto Galli, al termine dell’udienza svolta nel tribunale meneghino. “Se sono tranquillo? Per quanto riguarda la mia coscienza personale, assolutamente sì. Non devo, non posso, non voglio entrare nel merito specifico della questione finché non sarà conclusa. Mi sono comportato così per tutto questo periodo, non cambia”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata