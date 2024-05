L'incidente è avvenuto in un cantiere per la realizzazione della fibra ottica

Ennesima morte sul lavoro nel Casertano. A perdere la vita in un cantiere è un operaio di 62anni, originario del napoletano. È successo a Cancello ed Arnone, in un cantiere per la realizzazione della fibra ottica. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe finito in una macchina per impastare il cemento. Inutili i soccorsi. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già effettuato i primi rilievi.

