Tajani: "Pensare a incentivi fiscali per chi rafforza sicurezza"

La denuncia del leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo l’incidente sul lavoro nella centrale idroelettrica di Bargi (Bo) sulla diga di Suviana in cui hanno perso la vita almeno quattro persone. “C’è una sostanziale impunità nei confronti di chi viola le norme sulla sicurezza sul lavoro, ed è questo che porta ad un aumento” sia degli incidenti che delle vittime, ha detto Bombardieri a LaPresse, tornando a denunciare una situazione di sostanziale immobilità sul fronte sicurezza. Sull’esplosione di Suviana sono ancora tutte da accertare le cause, ma la necessità di una riflessione sulla sicurezza dei lavoratori era stata già più volte messa in evidenza dal segretario di via Lucullo. “Noi continuiamo a registrare tragedie perché rispetto alle misure chieste dal sindacato non ci sono state risposte, nessun intervento sulle cause principali cioè il sistema dei subappalti e le gare al massimo ribasso e la necessità di avere normative identiche tra pubblico e privato”. Le azioni portate avanti dall’esecutivo, ha aggiunto, sono “parziali e incomplete”, a partire dalla patente a crediti: “Così come impostata dalla ministra Calderone verrebbe revocata al termine di un processo giudiziario. Ma molti di questi, dopo la riforma Cartabia, finiscono in prescrizione”, ha sottolineato Bombardieri, ribadendo la richiesta di una procura speciale sul tema e dell’inserimento dell’omicidio sul lavoro nel codice penale. Inoltre, ha evidenziato il segretario, delle 700 assunzioni negli organi di vigilanza previste dal ministero del Lavoro, “500 erano già in programma e le restanti 200 sono assunzioni di cui parla oggi ma che sono spalmate fino al 2026 per un importo di 2 milioni. Una differenza evidente – ha osservato – con i 6 milioni erogati per l’agricoltura”.

Tajani: “Incentivi fiscali per chi rafforza sicurezza”

Da parte sua, anche il vicepremier, Antonio Tajani, ha nuovamente affermato la necessità di migliorare la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, prospettando però soluzioni diverse rispetto a quelle del sindacato. “Dobbiamo essere sempre più rigorosi, e dobbiamo aiutare le imprese a garantire sempre meglio la sicurezza dei loro dipendenti e la sicurezza in assoluto, visto che ieri è morto anche un imprenditore. Forse si potrebbero dare degli incentivi fiscali per chi rafforza in maniera di alto livello la sicurezza sul lavoro, con qualcosa di aggiuntivo rispetto a ciò che è previsto dalla legge“, ha affermato il vicepremier a margine di un’iniziativa elettorale di Forza Italia a Torino. “Bisogna poi sempre fare appello a tutti affinché siano rispettate le regole – ha aggiunto il ministro degli Esteri –. Purtroppo sono cose che diciamo sempre, non devono accadere più perché il lavoro è importante, ma la sicurezza è fondamentale“. E ha concluso: “Siamo vicini alle famiglie delle vittime, dei feriti, dei dispersi, una preghiera per ciascuno di loro e un ringraziamento a tutti i soccorritori perché non è facile lavorare in quelle condizioni, visto che il luogo dove è successa la tragedia è molto complicato”.

