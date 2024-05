In manette a Canosa di Puglia un 59enne operaio edile, incensurato

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo, ucciso la sera del 18 dicembre scorso nel quartiere Poggiofranco di Bari. Quella sera il 63enne alle ore 20.25 circa, terminata l’attività professionale nello studio privato, alla guida della propria autovettura ha raggiunto l’abitazione, sita in via Tauro, e parcheggiato. Il sicario era lì ad attenderlo. Lo ha avvicinato, e dopo un breve alterco, ha esploso al suo indirizzo 7 colpi di arma da fuoco, calibro 7.65 mm, attingendolo con 5 proiettili, dopodiché ha infierito sulla vittima, colpendola più volte sul capo con il calcio della pistola. Portato a termine il proposito omicida, l’assassino si è allontanato a tutta velocità, a bordo di una utilitaria di colore nero, facendo perdere le proprie tracce.

All’esito di un capillare e meticoloso sviluppo delle risultanze investigative acquisite, si è delineato un quadro indiziario ben definito a carico di un 59enne di Canosa di Puglia, operaio edile, incensurato, per il quale, giovedì mattina, sono scattate le manette, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

