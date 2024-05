Nubifragio sulla città: in via Rilke i sommozzatori trasportano donne incinte e bambini

Disagi a Milano, colpita nella notte da piogge intense, proseguite nella mattinata di mercoledì che hanno causato l’allagamento del sottopasso di via Pompeo Leoni. Il fiume Lambro ha raggiunto un livello di 2,50 metri.

In via Rainer Maria Rilke, i vigili del fuoco, con i sommozzatori, insieme alla polizia locale, hanno soccorso una donna anziana su una sedia a rotelle e una donna incinta che doveva andare in ospedale. A causa del maltempo delle ultime ore, i Vvf di Milano hanno eseguito circa 80 interventi. Il fiume Lambro in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente.

