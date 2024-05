L'assassino della ragazza non potrà chiedere il rito abbreviato

La procura della Repubblica di Venezia ha notificato a Filippo Turetta, il giovane accusato dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari. Il capo d’imputazione d’imputazione contestato a Turetta è omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dall’ efferatezza e dai motivi abietti e futili. Inoltre la procura di Venezia contesta al femminicida anche i reati di sequestro di persona e porto abusivo di armi.

Turetta non potrà chiedere rito abbreviato

Turetta, di conseguenza, non potrà chiedere il rito abbreviato. Con i capi d’imputazione contestati e l’aggravante della premeditazione e della crudeltà non potrà accedere a riti alternativi che prevedono sconti di pena. Il cadavere della vittima venne ritrovato dopo giorni di ricerche in un dirupo nei pressi del lago di Barcis e Filippo Turetta, dopo la fuga all’estero venne arrestato in Germania mentre era alla guida della Fiat Punto nera utilizzata anche per trasportare il corpo di Giulia.

