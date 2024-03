"Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti?", ha affermato il Presidente della Repubblica

Al Quirinale la cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Giornata internazionale della donna. Presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni. “Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti? Come non ricordare, per tutte, Gulia Cecchettin, la cui tragedia ha coinvolto nell’orrore e nel dolore l’intera Italia?” dice il capo dello Stato che sottolinea: “Si è detto tante volte anche in quei giorni, che occorre una profonda azione culturale per far acquisire a tutti l’autentico senso del rapporto tra donna e uomo: l’arte è un veicolo efficace e trainante di formazione e di trasmissione di valori della vita. Per questo, oggi, rendiamo omaggio ed esprimiamo riconoscenza al protagonismo artistico delle donne”.

