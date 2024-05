L'episodio è avvenuto durante la presentazione della versione del 'Mein Kampf' dello scrittore toscano

Stefano Massini è stato insultato nel tardo pomeriggio di ieri al Salone del libro di Torino durante la presentazione della sua versione del ‘Mein Kampf’ da un uomo che successivamente lo ha spintonato e strattonato. “Proprio a tutela degli scrittori presenti al Salone mi sento di dire che questo è un episodio che non dovrebbe esserci, che non va bene – ha spiegato lo scrittore a LaPresse – Se lo denuncerò? Devo riflettere, da più parti mi stanno segnalando la gravità della cosa. Io sono stato soltanto spintonato e strattonato, però la veemenza dell’aggressione verbale che c’è stata non mi sembra da poco, a maggior ragione nella città di Piero Gobetti”.

Massini ha spiegato che “durante tutto l’incontro c’era questa persona seduta in prima fila, sulla settantina d’anni, che fin dall’inizio ha cominciato a borbottare una serie di offese e manifestazioni di dissenso nei confronti di quello che dicevo sull’analisi storica del ruolo del ‘Mein Kampf’, sulla storia di questo libro e dei primi anni del nazismo – ha raccontato – Lui dissentiva, e questa cosa è diventata sempre più marcata e percepibile. Aveva da ridire su tutto”.

Quando al termine dell’evento lo scrittore si è diretto verso il banco del firmacopie, fuori dalla sala, l’uomo “mi ha afferrato e ha iniziato a trattenermi per la giacca. Lui è stato distanziato e io mi sono seduto per il firmacopie”. A quel punto “è rimasto lì davanti per una quindicina di minuti, come se mi stesse aspettando, poi un po’ per la presenza del servizio d’ordine un po’ per il protrarsi del firmacopie alla fine si è dileguato – ha concluso Massini – In quel momento c’era tanto servizio d’ordine, 7-8 persone, che mi hanno scortato alla macchina e allora sono venuto via”.

