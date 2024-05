Il segretario nazionale Michele Vannini ha incontrato i lavoratori della salute

Il segretario nazionale della Funzione pubblica Cgil, Michele Vannini, arriva a Napoli presso la sede dell’Asl Napoli 1 per dare il via al tour campano della campagna ‘Sanitari curiamoci di noi’. Accompagnato da Antimo Morlando, segretario sanità pubblica Fp Cgil area metropolitana di Napoli, Vannini ha incontrato i lavoratori dei presìdi del Frullone, dell’ospedale Monaldi, del Cardarelli, dell’azienda sanitaria Vanvitelli e dell’ospedale Pellegrini. “Servono più assunzioni per colmare il grave deficit di personale che è alla base del prolungamento delle liste d’attesa e delle aggressioni nei presìdi ospedalieri. Chiediamo inoltre più risorse per garantire salari adeguati; il rischio è quello di desertificare ulteriormente le corsie. In Campania il concorso riservato ai medici della rete di emergenza è andato deserto”, hanno affermato Vannini e Morlando.

