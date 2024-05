E' successo in un appartamento a Sesto San Giovanni. La piccola è stata elitrasportata in codice rosso a Bergamo

Una bambina di due anni e mezzo è stata azzannata da un pitbull a Sesto San Giovanni, nel Milanese. La piccola stava giocando con la sorellina gemella quando è stata aggredita dal cane, in un appartamento di via Picardi. La bimba, ferita gravemente, è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso a Bergamo.

Illesa la sorellina. La zia, nel tentativo di sottrarre le nipotine dall’aggressione del cane ha riportato ferite profonde ed è stata trasferita in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Sesto San Giovanni, ATS e il 118. L’animale adesso si trova rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

Non è il primo incidente di questo tipo che si è verificato negli ultimi mesi: meno di un mese fa l’ultimo caso a Eboli, quando un pitbull azzannò un bimbo di 15 mesi uccidendolo.

