I due molossi, di proprietà di una amica della madre del piccolo, hanno aggredito il bambino mentre era in giardino

Un bambino di 15 mesi è morto perché azzannato da due pitbull a Eboli, in provincia di Salerno, sulla litoranea di Campolongo. I due molossi, secondo quanto apprende LaPresse, di proprietà di una amica della madre del piccolo, hanno aggredito il bambino mentre era in giardino. La madre ha provato a intervenire, ma è stata a sua volta aggredita. Il 118, giunto sul posto con una ambulanza, ha potuto solo constatare il decesso del bambino. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Bimbo ucciso da pitbull era in braccio a suo zio

Era in braccio a uno zio, fratello della madre il piccolo di 15 mesi sbranato e ucciso da due pitbull stamani a Eboli, in provincia di Salerno. Francesco Pio D’Amaro, questo il nome della vittima, non era solo quando è stato aggredito dai due molossi, che sarebbero fuggiti da un’area attigua a quella della casa dove si trovava il piccolo. I due cani, di proprietà di una amica della madre, avrebbero aggredito il piccolo mentre lo zio lo teneva in braccio.

