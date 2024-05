I fatti sarebbero avvenuti nella notte del 21 aprile

Il cantante Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse con riferimento al caso del personal trainer Cristiano Iovino, picchiato davanti al suo appartamento a Milano la notte del 21 aprile.

I fatti

Tutto sarebbe cominciato intorno alle 3 di notte nella discoteca ‘The Club’ di Largo La Foppa: Fedez, nel privée della discoteca insieme a una comitiva di amici, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa. Il gruppo, secondo quanto è emerso, si sarebbe scagliato contro Iovino. Poco più tardi quest’ultimo, mentre stava rincasando in viale Traiano, in zona City Life, sarebbe stato aggredito e picchiato a calci e pugni da un gruppo di persone.

