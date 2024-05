Maria Assandri ai giornalisti: "Non ne posso più di questa storia, non ho fatto niente di male"

Maria Assandri, la madre di Alessia Pifferi, ha parlato ai microfoni dei cronisti, a margine del processo che vede la figlia accusata di aver lasciato morire di stenti la nipote Diana di appena 18 mesi: “Dicono che mi telefonava e non sono andata, ma se è successo ci sarà stato un motivo, andavo al lavoro magari”. “Io ho fatto tutto e di più e ho l’animo in pace, anche se è arrabbiato – prosegue la donna – Non ne posso più di questa storia straziante e umiliante difronte a tutto il mondo, io non ho fatto niente di male, l’ho sempre aiutata”.

E a chi le chiede come mai non sia intervenuta togliendo la bambina alla figlia risponde: “Alessia era gelosa della bambina e non gliela potevi toccare. Non ha mai fatto capire niente, se solo avessi visto o sentito tanto così quella bambina gliela portavo via anche se lei non voleva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata