Sembrava che l'arma si trovasse in una valigia, ma si è trattato di un errore dovuto all'arrivo di un nuovo macchinario

Dalle 15 alle 16.15 di oggi, lunedì 13 maggio, l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna è rimasto chiuso per precauzione a causa di un disguido dovuto a un errore di lettura causato da un nuovo macchinario arrivato di recente nella struttura. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il dispositivo avrebbe creato un alert perché all’interno di una valigia sembrava fosse posizionata una pistola. Come confermato dalle forze dell’ordine della città emiliana, però, si trattava di un errore (anche se non è stato ancora chiarito se umano o tecnico).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata