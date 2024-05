La squadra di Thiago Motta si è qualificata dopo la vittoria dell'Atalanta sulla Roma per 2-1. Morandi: "In città lo stesso entusiasmo del 1964"

Il Bologna è in Champions League. Grazie alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma per 2-1, la squadra di Thiago Motta nella prossima stagione approderà nella massima competizione europea. “Bologna, guarda il cielo è pieno di stelle”, ha scritto sui social la società emiliana pochi minuti dopo la fine del match tra i Nerazzurri e i Giallorossi. In piazza Maggiore ieri sera è scoppiata la festa con migliaia di tifosi che hanno invaso le strade della città con bandiere e fumogeni.

Orsolini: “Pass Champions era impensabile, un pensiero a Mihajlovic”

“Talmente impensabile, però questo ti dimostra che se credi in te stesso e in quello che fai tutto viene ripagato, ho smesso di piangere 30 secondi fa. La partita l’abbiamo vista tutta insieme al centro sportivo davanti ad una bella birra e del buon cibo e abbiamo festeggiato tutto insieme”, ha detto a Dazn Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, mentre era in macchina per le vie della città. “Un pensiero a Sinisa Mihajlovic quando è finita la partita l’ho fatto. In copertina metterei il fisioterapista, il magazziniere, è qualcosa di pazzesco. Ancora dobbiamo realizzare”, ha aggiunto.

La gioia di Gianni Morandi: “Lo stesso entusiasmo del ’64”

Esprime grande gioia per il traguardo raggiunto anche Gianni Morandi, uno dei tifosi rossoblu più famosi, che è anche stato presidente onorario del Bologna tra il 2010 e il 2014. “A Bologna in questi giorni si respirano la stessa aria e lo stesso entusiasmo che si respiravano quando vincemmo lo scudetto nel 1964… ‘il Bologna è uno squadrone che tremare il mondo fa’. Ricordo le trasferte insieme a Lucio (Dalla, ndr) quando giravamo gli stadi d’Italia per seguire la nostra squadra del cuore, adesso mi sto preparando a seguire il Bologna anche nelle trasferte europee e non prenderò altri impegni”, commenta il cantautore.

Morandi: “Spero che Motta rimanga ancora con noi”

I ringraziamenti di Morandi vanno anche a mister Thiago Motta, tra gli artefici principali della storica qualificazione europea: “Noi tifosi dobbiamo ringraziare tre persone fondamentali che hanno portato il Bologna a questi livelli: il Presidente Joey Saputo, il Direttore Sportivo Giovanni Sartori e il grande Thiago Motta sperando che rimanga ancora con noi“, ha dichiarato.

