Oggi potrebbe arrivare la sentenza da parte dei giudici della Corte di Assise

Potrebbe essere il giorno della sentenza per il caso di Alessia Pifferi, la 38enne accusata di aver lasciato morire di stenti la figia Diana di appena 18 mesi, a Milano nel luglio del 2022. “Se Alessia Pifferi è un’attrice bugiarda, quando esce la mandiamo a Hollywood a lavorare perché è bravissima, ha ingannato tutti”, le parole di Alessia Pontenani, l’avvocato difensore della donna.

“Sono stanca di questa famiglia, si sono comportati malissimo, sempre – prosegue Pontenani – E adesso stanno cercando di tutelarsi perché hanno paura”. L’avvocato chiarisce anche la sua posizione in merito al ruolo della famiglia in quanto accaduto: “Io non ho mai detto che sono corresponsabili. L’unica responsabile dell’omicidio è Alessia Pifferi, ma se si fossero occupati di questa ragazza non saremmo qua, c’è una responsabilità morale evidente”

