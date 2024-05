Si tratta di Nadav Popplewell, 51 anni, deceduto più di un mese fa per le ferite riportate

Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra un ostaggio israeliano nella Striscia di Gaza. Nella clip si identifica come Nadav Popplewell, 51 anni, e mostra una ferita a un occhio. L’organizzazione estremista palestinese ha fatto sapere che è morto più di un mese fa per le ferite riportate dopo un attacco aereo dello Stato ebraico che aveva colpito il luogo in cui era detenuto. L’uomo era stato rapito dal Kibbutz Nirim e portato a Gaza con sua madre Channa Peri, poi rilasciata a novembre. Suo fratello Roy è stato ucciso negli attacchi del 7 ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata