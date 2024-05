Roberto Salis al Salone del Libro di Torino: "E' molto motivata per la candidatura"

“Mia figlia non ne può più, dobbiamo tirarla fuori”. Lo ha detto Roberto Salis, il padre di Ilaria Salis, l’italiana detenuta a Budapest, presente oggi al Salone del libro di Torino per un evento organizzato dalla Fondazione G. Feltrinelli. “Sta bene, è molto motivata per la candidatura. E’ una persona molto forte che reagisce bene a quella situazione ma adesso sono 15 mesi, è ora di tirarla fuori dal carcere. Lei è una roccia, è determinata e tiene duro”, ha aggiunto Salis che racconta: “Ci sentiamo di frequente, ha 70 ore alla settimana, legge e scrive, si è messa anche a ricamare perchè non ha niente da fare”.

