Il genitore della 16enne investita e uccisa a Roma assieme all'amica Camilla parla da un evento sulla sicurezza a Napoli

Edward von Freymann, papà di Gaia, la 16enne investita e uccisa assieme all’amica Camilla il 22 dicembre 2019 in corso Francia, a Roma, intervistato a Napoli da LaPresse a margine dell’evento “Sii saggio, guida sicuro”, che si è svolto in piazza Municipio. Edward ha raccontato la sua storia, rimasto in sedia a rotelle per un’incidente stradale otto anni prima della tragica morte della figlia. “Da questa tragedia è nato qualcosa di bello“, racconta Edward.

“La fondazione Gaia von Freymann. Con la fondazione – presegue l’uomo – aiutiamo le famiglia delle vittime della strada a difendersi in tribunale e avere giustizia, supportando chi non può affrontare le spese legali. Inoltre da tempo vado nelle scuole per incontrare i ragazzi, sensibilizzarli sui temi della sicurezza stradale e delle disabilità. Una delle cose che mi è rimasta più impressa è una domanda che mi fanno sempre ‘che fine ha fatto il ragazzo che ha investito tua figlia?‘ Purtroppo siamo ancora in attesa che il tribunale di sorveglianza si pronunci per la pena che deve ancora scontare, sono passati due anni e mezzo dalla sentenza, la condanna è stata di cinque anni e sei mesi e a tutt’ora non sappiamo ancora nulla. Fino ad oggi non ha avuto nessun percorso riabilitativo, ha fatto solo gli arresti domiciliari, per un anno e due mesi, e poi basta. Adesso lui (Pietro Genovese, ndr) si trova a Londra, per la Giustizia italiana è un uomo libero a tutti gli effetti, in attesa che si pronunci il Tribunale di Sorveglianza. Nessuno mi da indietro mia figlia, ma bisognerebbe rivedere le pene e fare in modo che diventino esecutive, noi siamo in attesa da due anni e mezzo, quanto tempo deve ancora passare. Il codice della strada si è inasprito ancor di più, ma se noi pensiamo che esiste il rito abbreviato, che riduce la pena di un terzo, posso solo dire fatta la legge trovato l’inganno. C’è ancora molto da fare”.

