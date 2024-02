Aveva investito e ucciso in Corso Francia a Roma Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli nel 2019

Pietro Genovese, il 24enne condannato per aver travolto e ucciso in Corso Francia a Roma nel dicembre 2019 Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, è stato rinviato a giudizio con il rito ordinario, al termine dell’udienza pre dibattimentale di oggi, per evasione dai domiciliari.

La difesa del 24enne ha chiesto di poter ammettere come testimone il portiere dello stabile. La prossima udienza si terrà il 20 marzo davanti al giudice monocratico della terza sezione penale del tribunale di piazzale Clodio.

