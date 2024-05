Il rogo sarebbe scaturito dalle scintille di un flessibile utilizzato per i lavori di manutenzione sul tetto del capannone andato in fiamme

La procura di Bolzano ha aperto un procedimento non costituente reato, in attesa della valutazione dei vigili del fuoco, in merito all’incendio che ieri ha colpito la sede dell’Alpitronic. Si tratta di una prassi per eventi di questo genere.

Secondo le prime ipotesi, il rogo sarebbe scaturito dalle scintille di un flessibile utilizzato per i lavori di manutenzione sul tetto del capannone andato in fiamme. Nel frattempo, una quindicina di vigili del fuoco sono rimasti tutta la notte sul posto per vigilare su eventuali nuovi focolai. Le operazioni di messa in sicurezza continueranno per tutta la giornata, mentre l’azienda ha ripreso regolarmente con parte dei dipendenti in smart working.

