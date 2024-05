Al momento non risultano feriti. Le fiamme sarebbero divampate in un magazzino in ristrutturazione

Chiuso lo spazio aereo su Bolzano dopo l’incendio scoppiato questa mattina nella sede di Alpitronic, azienda leader nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati da tutto il circondario. Al momento non risultano feriti e pare che il magazzino dove sono divampate le fiamme fosse in ristrutturazione. In attesa di valutare l’impatto della nube di fumo che si è alzata sulla città, le forze dell’ordine consigliano alla popolazione di non uscire di casa. Il Comune assicura che la situazione è sotto controllo.

IL VIDEO DELL’INCENDIO

Protezione civile Trento: “No anomalie nella qualità dell’aria”

La Protezione civile del Trentino ha fatto sapere che sta “monitorando l’eventuale presenza di fumi che dovessero giungere nel territorio della provincia di Trento trasportati dai venti. Al momento questa eventualità appare esclusa. Non si registrano infatti anomalie nella qualità dell’aria da parte delle centraline di Appa più vicine al confine provinciale a nord”. In ogni caso gli esperti continuano a monitorare e rimangono “a disposizione con tutte le sue componenti, a partire dai vigili del fuoco permanenti e dai corpi dei volontari, se dai colleghi dell’Alto Adige dovesse giungere una richiesta di collaborazione”.

La protezione civile consiglia di tenere finestre chiuse e climatizzatori spenti

“A Bolzano a causa di un incendio sono presenti fumi intensi. Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre, e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione“. È quanto fa sapere la protezione civile.

La colonna di fumo ripresa da una webcam sopra la città di Bolzano

Comune di Bolzano: “Situazione sotto controllo”

Il Comune di Bolzano, intanto, fa sapere che la situazione è sotto controllo. “In mattinata si è sviluppato un grosso incendio in zona artigianale ai Piani. La situazione è sotto controllo e l’unica precauzione da adottare è di tenere chiuse nelle vicinanze porte e finestre e di spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’Agenzia dell’Ambiente. Seguiranno aggiornamenti. A causa dell’ incendio, ai Piani si è alzata una grossa nube di fumo, ben visibile sopra la città”, ha fatto sapere l’amministrazione in una nota.

Sul posto il presidente della provincia Kompatscher e l’assessore Walcher

Anche il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l’assessore Luis Walcher sono giunti nella sede bolzanina dell’Alpitronic. Al momento, la protezione civile fa sapere che a causa delle attuali condizioni meteorologiche, la nube di fumo si sta sollevando verticalmente e quindi non rappresenta un pericolo immediato. I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e i pompieri volontari di Bolzano-Città, Gries e Oltrisarco-Aslago sono in azione e stanno lavorando per riportare l’incendio sotto controllo. Sul posto sono presenti anche i mezzi di soccorso e il medico d’urgenza.

I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la protezione del clima stanno prelevando campioni a titolo precauzionale e li analizzano per verificare la presenza di eventuali residui, in modo da poter dare il via libera.

Alpitronic: una delle più importanti imprese altoatesine

Alpitronic è una delle più importanti imprese altoatesine e attualmente occupa oltre 700 persone. Si tratta di un cosiddetto “hidden champion”, un’azienda leader in un settore al momento di nicchia: la produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche, con la linea di prodotti Hypercharger considerata tra le più efficienti al mondo.

