L'evento, giunto alla quarta edizione, si tiene nella capitale da domenica 12 a martedì 14 maggio

Il gruppo Brown-Forman – una tra le più grandi spirit company americane – anche quest’anno è tra i protagonisti principali di Roma Bar Show, l’evento dedicato all’industria del beverage e della mixology di scena nella capitale da domenica 12 a martedì 14 maggio.

La fiera è giunta alla sua quarta edizione, con una ricca proposta che permetterà a tutti gli amanti del buon bere di scoprire e assaporare cinque dei suoi iconici brand: Jack Daniel’s, Gin Mare, Diplomático Rum, Woodford Reserve e Fords Gin. Un programma denso di proposte e appuntamenti, con aree dedicate, attività, intrattenimento e momenti educational, la presentazione in anteprima di un nuovo prodotto (Jack Daniel’s Bonded Rye), il workshop Jack Daniel’s Wheels on Barrel e quattro sideshow serali in collaborazione con cinque locali appartenenti alla prestigiosa lista dei 50 Best Bar.

Dopo il grande successo dello scorso anno, Jack Daniel’s torna al Roma Bar Show con una grande area – nello spazio esterno del Palazzo dei Congressi – che racconta tutte le anime del brand di whiskey tra i più amati. Si rinnova l’appuntamento con il workshop Wheels on Barrel, dove i ragazzi di Fomento (laboratorio romano di design), mostreranno come trasformare le assi delle botti in legno d’acero che custodiscono ogni goccia di Jack Daniel’s in veri e propri skateboard, marchiati a fuoco con il celebre logo Old No.7. Per partecipare, è necessario essere in possesso del coupon distribuito nei giorni della fiera, recarsi presso lo stand Jack Daniel’s all’orario indicato e partecipare all’estrazione. Saranno solo 15 i fortunati che potranno prendere parte alle sessioni di Wheels on Barrel in programma, sfruttare le proprie abilità manuali e portare a casa un esclusivo – e unico – skateboard homemade. Accanto all’area workshop, una maestosa skate pipe verrà popolata da skater professionisti che faranno mostra delle loro abili evoluzioni.

Non mancherà ovviamente il White Rabbit Saloon, l’area Bar in cui scoprire le proposte del brand, grazie alla drink list pensata in collaborazione con il cocktail Bar romano Drink Kong (al 21esimo posto nella classifica dei 50 Best Bar). Torna anche il corner per gustare una proposta più fresca, con due storici cocktail (Jack e Cola e Lynchburg Lemonade) in versione frozen, perfetta per il sole di maggio. Ad accompagnare il tutto, il dj set di Propaganda, vera e propria istituzione per quanto riguarda il mondo urban in Italia. Per dare il via alla Jack Daniel’s Experience, domenica 12 maggio dalle 22:00 all’1:00 chi si recherà al Drink Kong potrà scoprire il meglio delle proposte del brand made in Lynchburg e, in anteprima assoluta italiana, Jack Daniel’s Bonded Rye, il nuovo ingresso nella famiglia della Bonded Series: un Tennessee Rye Whiskey composto al 70% da segale, 18% di mais e il 12% di malto d’orzo, primo whiskey di segale della Distilleria Jack Daniel con la designazione Bottled-in-Bond (come stabilito dal Bottled in Bond Act del 1897, un whiskey per essere “bonded” deve essere distillato da una singola distilleria durante una singola stagione, maturato in un magazzino doganale governativo per almeno quattro anni e imbottigliato a 50° gradi).

Un’edizione inedita per Gin Mare, che per l’occasione propone esperienze ispirate ai suoi pillar: gastronomia e mediterraneità. Il 12 maggio, dalle ore 20:00 da Slap (ex Freni e Frizioni Draft) “Gin Mare & Pizza Night” per gustare il perfetto connubio tra cocktail e pizza gourmet.Il 13 e il 14 maggio dalle ore 17:00 sarà possibile salire a bordo dei Medtransfer, due van Volkswagen che condurranno in centro città raggiungendo il cuore pulsante della movida romana, tra eventi e serate, in un viaggio all’insegna della Mediterraneità per le strade di Roma. Con partenza dal Palazzo dei Congressi dell’Eur, con tappe a Trastevere, passando per Campo De’ Fiori, fino al Rione Monti, salendo a bordo dei Medtransfer sarà possibile vivere un momento di condivisione, di relax e di divertimento on the road.

Un appuntamento dal sapore internazionale è quello proposto da Diplomático Rum, che animerà uno dei locali più celebri di Trastevere. Domenica 12 maggio, dalle 21:30 all’1:00, presso Freni e Frizioni (al 33esimo posto nella classifica 50 Best Bars), sarà di scena una esclusiva guest shift night organizzata in collaborazione con il Röda Hoset di Stoccolma (31esimo posto 50 Best Bars) e il Sin + Tax di Johannesburg (presente tra i 50 Best Discovery). I bartender dei due locali si affiancheranno a quelli di Freni & Frizioni per proporre signature cocktail pensati per l’occasione. Si potranno assaporare diversi drink creati con le referenze tradizionali di Diplomático: Diplomático Reserva Exclusiva, un rum complesso ed elegante; Diplomático Planas, dal gusto ricco e intenso; e infine Diplomático Mantuano, dal sapore più dolce e profumato al naso. Una proposta unica, dunque, dove poter degustare prodotti d’eccellenza preparati dai migliori professionisti del settore a livello mondiale.

Dopo il successo dell’anno precedente, Woodford Reserve riconferma la collaborazione con Il Locale di Firenze (al 46° posto tra i 50th best Bar). All’interno dello stand sarà possibile assaporare i twist dell’intramontabile Old Fashioned in accompagnamento con proposte finger food. Per un’esperienza ancora più coinvolgente, sarà predisposto un corner “Do it yourself” dove i visitatori potranno creare il proprio drink: un modo per sperimentare direttamente lo spirito di accoglienza e convivialità del marchio, mettendo in gioco il proprio impulso creativo. Fords Gin abbraccia l’innovazione e l’audacia, mescolando botaniche insolite e tecniche distillative all’avanguardia per creare esperienze sensoriali uniche. Eppure, in mezzo a questa esplosione di creatività, Fords Gin resta fedele alle sue radici, rispettando i principi fondamentali della produzione del gin e mantenendo vivo lo spirito dell’artigianato che lo ha reso unico nel suo genere. In occasione del Roma Bar Show, arriverà in Italia l’ideatore di Fords Gin, Simon Ford. Il brand rinnova la sua partecipazione all’interno del Palazzo dei Congressi con un proprio corner in collaborazione con Freni e Frizioni, dove saranno proposti cocktail draft e Martini in pairing con sfiziosità food. Nella serata di domenica 12 maggio 2024 Fords Gin, con la presenza di Simon Ford, sarà protagonista di uno special event presso Freni e Frizioni dalle 17.00 alle 19:30 per un aperitivo all’insegna della migliore miscelazione con “Martini & Oysters”, l’iconico format firmato dal brand.

