Successo del corner Jack Daniel’s

Grande successo per il corner Jack Daniel’s al Roma Bar Show, l’evento dedicato al mondo del beverage svoltosi a Roma lunedì 29 e martedì 30 maggio. Presso l’area dell’iconico brand made in Tennessee, i visitatori hanno potuto conoscere meglio l’iconico Old N.7 ed essere coinvolti attivamente nelle tante attività pensate per l’occasione, a partire dal workshop ‘Wheels on Barrell’ tenuto dai ragazzi del laboratorio romano Fomento, che hanno trasformato le assi delle botti in legno d’acero in veri e propri skateboard, marchiati a fuoco con il celebre logo del brand. Ad animare le due giornate anche le evoluzioni che gli skater hanno effettuato sulla skate pipe all’interno dell’area.

